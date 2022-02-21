Зірковий новачок "Барселони" хет-триком встановив унікальне досягнення

Форвард "Барселони" П'єр-Емерік Обамеянг став автором унікального досягнення, пише Андрій Вирва, РБК-Україна.

32-річний габонець забив три голи у матчі 25-го туру чемпіонату Іспанії проти "Валенсії", який його команда виграла з рахунком 4:1.

Обамеянг став першим гравцем у XXI столітті, якому вдалося оформити хет-трик в іспанській Ла Лізі, англійській Прем'єр-Лізі, німецькій Бундеслізі та французькій Лізі 1.

Для габонця це 12 хет-трик зроблений в топ-чемпіонатах.