Рецепт соковитої домашньої ковбаси у пакетах
Тут важливо щільно утрамбувати м'ясо в пакети та добре скріпити їх. Робити це рекомендують за допомогою нитки. Що жирнішим буде м'ясо, то соковитіше вийде ковбаса, повідомляє Сьогодні.
Дуже важливо в епоху консервантів намагатися їх уникати. Зробити це максимально бюджетно можна за допомогою продуктів домашнього виробництва. З курки виходять натуральні корисні сосиски, а зі свинини можна спробувати зробити ковбасу.
Процес цей витратний за часом. Спочатку м'ясо має побути в солі щонайменше добу, потім стільки ж – у спеціях. Крім звичайної солі, потрібна нітритна.
Пакети для запікання ріжуться вздовж та закріплюються за допомогою ниток.
Авторка рецепта – Камчатнікова Тетяна – рекомендує брати м'ясо із жиром, так ковбаса буде соковитішою.
Домашня ковбаса в пакетах
Інгредієнти на один кілограм м'яса:
- 1 кг м'яса із жиром;
- по 12 г нітритної солі, кам'яної солі;
- перець чорний, сухий часник, кардамон, суміш для ковбасок.
Як приготувати:
- М'ясо нарізати крупно, додати сіль. Перемішати та прибрати в холодильник мінімум на одну добу.
- Третю частину м'яса нарізати соломкою, решту – кубиком 1,5 см. Додати всі спеції. Вимішати впродовж 15 хвилин. Накрити плівкою та прибрати в холодильник на добу.
- Набити м'ясо в заздалегідь підготовлені пакети для запікання. Залишити за кімнатної температури, щоб ковбаски зігрілися, на три години.
- Відправити в духовку на дві години за температури 50 градусів. Збільшити температуру до 80 градусів та запікати до температури ковбаси від 69 до 71 градуса. Або близько 15-25 хвилин.
- Готову ковбасу опустити в холодну воду та остудити. Прибрати в холодильник мінімум на добу.
Тут дивіться, як формується ця домашня ковбаса.