Які партії очолюють рейтинг на виборах до Ради: підсумки опитування

На виборах до Верховної Ради партію "Слуга народу" готові підтримати 14% українців або 20% серед тих, хто визначився і піде на вибори. "Європейську солідарність" — 12% або 17% відповідно, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчать підсумки дослідження "Президентські та парламентські рейтинги: лютий 2022 року", презентованого Українським інститутом майбутнього.

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, найбільше голосів отримала б президентська партія "Слуга народу" — 14% голосів або 20% серед тих, хто визначився і піде на вибори. У грудні 2021 року було 14% і 19% відповідно.

На другому місці — "Європейська солідарність" Петра Порошенка: 12% або 17% серед тих, хто визначився і піде на вибори. "ЄС" дещо покращила свої позиції: у грудні було 12% та 16% відповідно.

На третьому місці — "Опозиційна платформа — За життя": її підтримали б 9% українців або 13% з них, хто визначився і піде на вибори. Показники ОПЗЖ у порівнянні з груднем не змінилися.

На четвертому місці — "Батьківщина": 9% або 12% серед тих, визначився і піде на вибори.

На п'ятому — партія ексголови Верховної Ради Дмитра Разумкова: 6% або 8% серед тих, визначився і піде на вибори.

У другій п'ятірці — "Сила і честь", "Наші", "Українська стратегія", "Партія Шарія" та "Свобода".

Дослідження проводилося серед 2400 респондентів у період з 8 лютого по 18 лютого 2022 року. У цілому, вибірка репрезентує доросле населення України (віком 18 років і старше). Статистична похибка не перевищує 2%.