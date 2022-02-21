У ЄС вирішили ввести санкціїї проти ще п'ятьох осіб

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу вирішили додати ще п'ятьох осіб у санкційний список, запроваджений у зв'язку з порушенням суверенітету України, повідомляє УНІАН.

Про це журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив у Twitter.

"Міністри закордонних справ ЄС щойно схвалили замороження активів і заборону на в'їзд ще п'яти особам за підрив територіальної цілісності України" , – повідомив Йозвяк.

За його даними, ці п'ять осіб сприяли проведенню виборів до Державної думи РФ в окупованому Криму або були обрані до російського парламенту у 2021 році.

Нагадаємо, у березні 2014 року ЄС запровадив санкції проти 150 осіб та 37 компаній через дії, які завдають шкоди чи створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Заходи включають заморожування активів цих осіб та заборону їм на в’їзд до ЄС.

Попереднього разу ЄС продовжив на шість місяців відповідні санкції – до 15 березня 2022 року. До нинішнього санкційного списку входять 177 осіб та 48 компаній.