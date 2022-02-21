Резніков розповів про примусову мобілізацію в ОРДЛО

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про примусову мобілізацію чоловіків в ОРДЛО. За його словами, бойовики буквально "захопили їх у заручники", залякують і погрожують тортурами у разі відмови взятися за зброю, повідомляє УНІАН.

"Російські окупаційні адміністрації оголосили загальну мобілізацію, тобто захопили у заручники чоловіків. Добровільно майже ніхто не хоче брати участь у цьому фарсі. Тому людей змушують отримувати зброю, залякують, що інакше визнають українськими шпигунами та катуватимуть" , – зазначив він.

Як пише у Twitter журналіст Олексій Мацука з Донецька, чоловіків насильно забирають у військкомати та змушують йти воювати.

"Ні про яких добровольців йти воювати проти своїх земляків з Краматорська та Маріуполя не йдеться. Люди у Донецьку, Макіївці, Харцизьку, Єнакієвому ховаються від угруповання Пушиліна. Бояться виходити на вулиці, щоб їх не змушували вбивати жителів Донбасу" , – написав він.

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