Європою пронісся потужний ураган "Юніс": загинуло 16 людей

Більшою половиною північно-західної Європи пронісся потужний ураган "Юніс". Негода зруйнувала інфраструктуру, залишивши людей без електроенергії та забрала життя 16 людей.﻿ Про це, посилаючись на європейські ЗМІ, повідомляє Обозреватель.

Зокрема, чеверо людей загинули в Нідерландах, четверо в Польщі, троє в Англії, двоє в Німеччині, двоє в Бельгії та одна людина в Ірландії.

Циклон розвинувся над Ірландією, після чого пройшов над частиною Сполученого Королівства, потім над північною Францією та країнами Бенілюкс, перш ніж вирушити у бік Данії та Німеччини. В останній через ураган було оголошено червоний рівень небезпеки.

Tree down in Bude video з Kai Wilson Page pic.twitter.com/nUMFPOzN4X - North Devon News (@NorthDevonNews) February 18, 2022

Сотні рейсів, поїздів і поромів були скасовані по всій північно-західній Європі, оскільки ураган "Юніс" пронісся через 48 годин після урагану "Дадлі", в результаті якого в Польщі та Німеччині загинули щонайменше шестеро людей.

Внаслідок урагану "Юніс" у Німеччині було пошкоджено понад 1000 кілометрів залізничних колій, в основному через дерева, що впали.

Tree came down on our family house in Cobh this morning. Very lucky to say nobody was hurt, і тільки few busted windows and a stray branch through the roof to show for it. Stay safe everyone #StormEunice pic.twitter.com/ipMue2eNFF - Ellen O'Regan (@ellenoregan) February 18, 2022

У Польщі близько 1,2 мільйона будинків було знеструмлено, а рух кількома залізничними коліями було припинено.

У Гаазі (Нідерланди) десятки будинків були евакуйовані через побоювання, що дзвіниця церкви може впасти. Нідерландську залізничну мережу було пошкоджено, також було скасовано кілька рейсів. Штормовий вітер зірвав частину даху футбольного стадіону ADO Den Haag та розкидав її уламки.

На півночі Франції було зареєстровано близько тридцяти травм унаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов'язаних із вітром, падіннями чи падінням матеріалів. Крім того, близько 37 тисяч будинків залишилися без електрики.

Сильні пориви вітру у поєднанні з високими припливами викликали побоювання повеней, тим більше, що очікувалися зливи.

На величезному stromі має apparently come down і є блокування road at Summerhill in #Wexford town. #StormEunice pic.twitter.com/CJ2qlZSQST — Pádraig Byrne (@byrne_padraig) February 18, 2022

Безпрецедентний порив вітру зі швидкістю 196 км/год зафіксовано на острові Уайт, тоді як інші пориви були зі швидкістю понад 110 км/год.