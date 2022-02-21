Сьогодні "Слуга народу" розгляне виключення Трухіна та Кузьміних

Сьогодні "Слуга народу" розгляне виключення Трухіна та Кузьміних
Фото: Facebook

Сьогодні о 19.00 відбудеться традиційне засідання фракції "Слуга Народу", яке відбувається на початку кожного пленарного тижня. Про це повідомила речник фракції Юлія Палійчук на своєму Телеграм-каналі.

За її словами, народні депутати обговорять "пріоритетні законопроєкти порядку денного Верховної Ради". Крім того, на обговорення винесуть питання "виключення з фракції Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних".

Спікер додала, що засідання фракції відбудеться "в режимі Zoom-конференції".

"Таким чином фракція тестує різні формати роботи, щоб бути готовими працювати та приймати рішення у будь-яких ситуаціях епідеміологічного чи безпечного характеру", – написала Палійчук.
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