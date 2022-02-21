Сьогодні "Слуга народу" розгляне виключення Трухіна та Кузьміних
Сьогодні о 19.00 відбудеться традиційне засідання фракції "Слуга Народу", яке відбувається на початку кожного пленарного тижня. Про це повідомила речник фракції Юлія Палійчук на своєму Телеграм-каналі.
За її словами, народні депутати обговорять
"пріоритетні законопроєкти порядку денного Верховної Ради". Крім того, на обговорення винесуть питання
"виключення з фракції Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних".
Спікер додала, що засідання фракції відбудеться
"в режимі Zoom-конференції".
"Таким чином фракція тестує різні формати роботи, щоб бути готовими працювати та приймати рішення у будь-яких ситуаціях епідеміологічного чи безпечного характеру", – написала Палійчук.