Сьогодні "Слуга народу" розгляне виключення Трухіна та Кузьміних

Сьогодні о 19.00 відбудеться традиційне засідання фракції "Слуга Народу", яке відбувається на початку кожного пленарного тижня. Про це повідомила речник фракції Юлія Палійчук на своєму Телеграм-каналі.

За її словами, народні депутати обговорять "пріоритетні законопроєкти порядку денного Верховної Ради" . Крім того, на обговорення винесуть питання "виключення з фракції Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних" .

Спікер додала, що засідання фракції відбудеться "в режимі Zoom-конференції" .