Бюджетний електричний кросовер Dacia Spring перестануть випускати

Найдоступніший батарейний кросовер у Європі через два роки перейде в нове покоління, виробник підтвердив, що новинка матиме іншу платформу, ніж Renault 4 і 5, повідомляє 24 Канал.

Під час пресконференції, присвяченої фінансовим результатам Renault Group у 2021 році, французький мультибренд повідомив, що вийшов у прибуток після двох років збитків. Також французький автомобільний конгломерат намітив свою "дорожню карту" для електромобілів до 2025 року. За цим планом найцікавіші події мають відбутися у 2024 році, коли портфоліо групи поповнять чотири нові електромобілі, одним із яких буде наступник для Spring.

На 2024 рік заплановано шістьох прем'єр електрокарів. Серед них відроджені в електричній формі Renault R4 та Renault R5, ще одна невідома модель, комерційний фургон, таємнича новинка під брендом Dacia та новинка від Alpine, основою якої буде Renault R5.

Новинка Dacia замінить електрокросовер Spring, один із найдешевших електрокарів у Європі. Ця модель збирається у Китаї, у Європі було продано понад 46 тисяч машин цієї моделі.

Генеральний директор Групи Renault Лука де Мео зазначив, що новий електричний кросовер Dacia їздитиме на платформі CMF-A і матиме кузов довжиною 3734 міліметри, а отже, представить найменший А-сегмент.

Також французький автомобільний конгломерат оприлюднив попередній перегляд нового концептуального автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння, що працює на водні – його розкриють у травні. Електрична модель під брендом Alpine – компактний кросовер GT-X Over на базі платформи Megane E-Tech та Nissan Ariya, він має дебютувати на ринку у 2025 році.

Ці нові надходження – частина більшого плану, над яким працює альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. Він передбачає додавання 35 нових електромобілів до лінійки групи до кінця десятиліття.