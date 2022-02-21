Розрив між Зеленським та Порошенком скоротився — опитування

У свіжому президентському рейтингу від центру Социс лідирує чинний глава держави Володимир Зеленський, проте розрив між ним і Петром Порошенком скоротився до незначного, повідомляє Новое время.

За даними опитування від Социс, за Зеленського готові проголосувати 17,1% усіх опитаних та 23,7% серед тих, хто визначився з вибором і піде на вибори.

Порошенка підтримали відповідно 15,8% та 21,9% респондентів.

На третьому місці розташувалася Юлія Тимошенко з результатом 6,3% та 9,7%.

Далі йдуть Юрій Бойко (6,1% та 8,5%), Дмитро Разумков (5,9% та 8,2%), Євген Мураєв (5,6% та 7,7%), Ігор Смешко (5,4% та 7,4%), Володимир Гройсман (4,6% та 6,4%).

Рейтинг інших кандидатів суттєво нижчий.

У разі проведення другого туру виборів, до якого вийшли б Зеленський і Порошенко, за чинного президента проголосував би 51% опитаних, а за його попередника — 49%.

Опитування проводилося 11−16 лютого. Методом телефонного інтерв'ю CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів було опитано 2000 респондентів віком від 18 років у всіх підконтрольних уряду регіонах України. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%.