Гороскоп здоров'я на тиждень 21-27 лютого: які недуги вам загрожують

Зірки і планети пророкують не тільки наше майбутнє, але і стан здоров'я найближчими днями. Гороскоп здоров'я підкаже всім знакам зодіаку які небезпеки чекають вас на цьому тижні, і як захистити себе від можливих недуг, повідомляє УНІАН.

Овен

Зірки рекомендують вам зменшити кількість солі в стравах на цьому тижні. Спочатку вам буде несмачно, але ви швидко звикнете. Цей крок позитивно позначиться на вашому самопочутті і стані нирок. Жінкам цього знака потрібно мати на увазі, що на цьому тижні висока ймовірність завагітніти.

Телець

На цьому тижні ви відчуєте емоційний та інтелектуальний підйом. Будь-яка розумова робота буде даватися вам дуже легко. За це доведеться заплатити фізичною слабкістю. Навіть найпростіші зусилля будуть викликати сильну втому.

Близнюки

На цьому тижні дуже високий ризик отруєння або виникнення алергії. Уважно стежте за термінами зберігань продуктів харчування. Зірки радять вам відмовитися від алкоголю на цьому тижні - він на вас зараз дуже погано впливає.

Рак

Для гарного самопочуття Раків дуже важливі позитивні емоції. Постарайтеся зберігати позитив і тримайтеся подалі від джерел стресу. Значно поліпшать самопочуття невеликі щоденні прогулянки і легка фізична активність, наприклад, поїздки на велосипеді.

Лев

На цьому тижні будуть вразливі легені, ніс і горло. Тримайте ці частини тіла в теплі і не пийте холодних напоїв. В кінці тижня можливі проблеми з зубами і яснами, тому не буде зайвим відвідати стоматолога.

Діва

Діви будуть відчувати одночасно постійне відчуття голоду і відраза до їжі. Не виключені часта нудота і болі в шлунку. Зірки рекомендують відмовитися від алкоголю, гострої і смаженої їжі. Їжте червону рибу, горіхи і насіння, а також пийте більше води.

Терези

Серйозних проблем зі здоров'ям у вас не буде, але можливий нежить, легкі головні болі, злегка підвищений тиск. Такі дрібні симптоми в сукупності негативно вплинуть на вашу працездатність.

Скорпіон

Для цього знака дуже важливо зберігати позитив. Ваше самопочуття безпосередньо залежить від настрою. Через сильний стрес ви можете захворіти і погано спати. Хворіти на цьому тижні дуже небезпечно - хворіти будете дуже довго.

Стрілець

Зірки рекомендують Стрільцям дотримуватися обережності при заняттях спортом. Висока ймовірність переломів, вивихів і ударів. Також будьте обережні при носінні важких речей і пробіжках. В іншому самопочуття буде хорошим.

Козеріг

На цьому тижні можуть бути проблеми з судинами і артеріальним тиском. Вимірюйте тиск кожен день, особливо якщо ви гіпертонік. Не пийте кави та енергетики. Корисним для вас буде контрастний душ і трав'яний чай.

Водолій

Водолії відчують себе чудово, якщо будуть берегти себе і досить відпочивати. Не варто ставити професійні рекорди і працювати ночами на цьому тижні. Інакше тривалі негативні наслідки вам гарантовані.

Риби

Ваші очі зараз дуже вразливі. Не навантажуйте їх занадто сильно. Робіть перерви при роботі за комп'ютером, спробуйте очну гімнастику. Якщо вам потрібні окуляри - обов'язково носіть їх. У першій половині тижня можливий нежить і біль в горлі.