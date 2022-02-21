Аргентину охопили наймасштабніші в історії лісові пожежі

В Аргентині вирує наймасштабніша пожежа за всю історію країни, повідомляє УНІАН.

Як зазначається, на північному сході країни горять 800 тисяч гектарів лісу. Полум'я швидко розповсюджується. За добу охоплює близько 30 тисяч гектарів.

Понад тисяча вогнеборців та військових поки не в змозі втримати цей поступ. Заважають сильний вітер та спека.

Вигоріло вже понад 10 відсотків регіону, під загрозою один з найбільших національних парків країни.

This has nothing to do with the boys, but I wanted to make known what is happening in Corrientes, a province of Argentina. (my country).

Almost the entire province is under flames and almost 100% of the animals are dying from the same.



More+#Corrientes#CorrientesNosNecesita pic.twitter.com/Mi33IEEUxi — Sharito ???? (2022 THE YEAR) (@Keiyforever21) February 21, 2022

За прогнозами синоптиків, до кінця тижня погода ставатиме дедалі спекотніше.