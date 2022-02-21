Аргентину охопили наймасштабніші в історії лісові пожежі
В Аргентині вирує наймасштабніша пожежа за всю історію країни, повідомляє УНІАН.
Як зазначається, на північному сході країни горять 800 тисяч гектарів лісу. Полум'я швидко розповсюджується. За добу охоплює близько 30 тисяч гектарів.
Понад тисяча вогнеборців та військових поки не в змозі втримати цей поступ. Заважають сильний вітер та спека.
Вигоріло вже понад 10 відсотків регіону, під загрозою один з найбільших національних парків країни.
За прогнозами синоптиків, до кінця тижня погода ставатиме дедалі спекотніше.