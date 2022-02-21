В Україні продовжили посилений режим несення служби для Нацполіції

Посилений режим несення служби поліцейськими в Україні продовжено до 26 лютого, повідомив глава Національної поліції Ігор Клименко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Посилений режим несення служби продовжено до 26 лютого" , – сказав він.

Глава Нацполіції наголосив:

"Наразі складний період активної фази гібридної війни проти України. Й поліція працює єдиним механізмом з іншими правоохоронними органами, щоб протидіяти будь-яким спробам дестабілізувати ситуацію в країні".

За словами Клименка, минулих вихідних поліція спільно з Нацгвардією посилили охорону та пропускний режим на території зони ЧАЕС.

"Також близько 2 тисяч поліцейських охороняють 245 об'єктів критичної інфраструктури в державі" , – наголосив він.

Клименко зазначив:

"Звісно, посилений режим несення служби – це велике навантаження для поліцейських. І ми намагаємося скорегувати графіки чергувань так, щоб у поліцейських був час на відпочинок".

Глава Нацполіції запевнив, що кожен поліцейський розуміє важливість своєї служби та сумлінно виконує обов'язки заради спокою і правопорядку всередині країни.

При цьому Клименко повідомив, що за підсумками роботи в посиленому режимі минулого тижня рівень злочинності в Україні знизився в середньому на 15%.