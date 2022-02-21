Корейський фінансовий холдинг запустить фонд із фокусом на криптопродукти
Керівна компанія KB Asset Management, що входить до найбільшого фінансового конгломерату Південної Кореї KB Financial Group, анонсувала запуск орієнтованого на роздрібних клієнтів фонду з фокусом на криптопродукти у вигляді індексів і ETF, повідомляє ForkLog.
Нині фінансові організації у країні обмежені у наданні прямого доступу до нового класу активів.
Фірма сформувала комітет із підготовки до управління цифровими активами. Структура займеться дослідженнями ринку, розробкою інвестиційних стратегій, а також оцінками ризику та питаннями дотримання вимог для інвестиційних фондів.
Передбачається, що створювані продукти матимуть низьку кореляцію з традиційними активами і в них направлять частину керованих фірмою пенсійних накопичень.
Згідно із сайтом компанії, у лютому під управлінням KB Asset Management перебували активи на суму $94 млрд.