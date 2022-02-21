У ФСБ заявили, що український снаряд зруйнував прикордонний пункт у РФ

У РФ заявили, що випущений з України снаряд потрапив до пункту прикордонної служби ФСБ у Ростовській області. Про це посилаючись на відомство, повідомляє РИА Новости.

"Двадцять першого лютого о 9:50 випущеним з території України снарядом невстановленого зразка повністю зруйновано місце несення служби прикордонних нарядів <...>, розташоване на відстані близько 150 метрів від російсько-українського кордону", — йдеться у релізі.

У тексті наголошується, що постраждалих немає, на місці працюють сапери.