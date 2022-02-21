Україна має наполягати на миротворчій місії ООН на Донбасі – Порошенко

П'ятий президент Петро Порошенко під час виступу на погоджувальній раді вкотре наголосив на необхідності запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі, повідомляє Ділова столиця.

Він закликав владу ініціювати це питання для розгляду на безпековому саміті і повідомив, що передасть свої напрацювання шостому президенту Володимиру Зеленському.

"Саміт України і США, наших союзників з одного боку, Росії з іншого боку, про який ми почули вчора, безумовно це важлива подія. Яка, по- перше, залишає нам надію на дипломатичне врегулювання російської загрози, чого прагнуть всі українці і весь світ. З іншого боку дає нам певний час для того, щоб ми краще підготувалися до будь-якого сценарію. І стосовно саміту – я не хочу оприлюднювати, але я передам Зеленському наші розгорнуті пропозиції" , – сказав Порошенко.

За його словами, перше, що потрібно зробити для того, щоб зняти напругу – це поставити на цьому саміті питання про направлення на окуповану частину Донбасу "блакитних шоломів" ООН".

"В цьому сенсі дуже обнадійливою є заява китайського міністра закордонних справ в Мюнхені про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України" , – нагадав п’ятий президент.

Він нагадав, що свого часу керівництво України глибоко пропрацювало питання про миротворців.

"Я наголошую на підтримці цього Сполученими Штатами, Францією та Німеччиною. Ми отримали запевнення, що Китай точно не скористається правом вето. І Росія має бути поставлена в умови, коли в неї не буде іншого виходу, як проголосувати за цю позицію" , – вважає Порошенко.