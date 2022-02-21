"Не маємо жодного стосунку": Данілов про обстріл прикордонного пункту в РФ
Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував ситуацію на Донбасі та звинувачення РФ у обстрілі прикордонного пункту в Ростовській області. Про це він сказав журналістам у понеділок, повідомляє Ділова столиця.
"Ми цілком усвідомлюємо, що відбувається, ви знаєте, що в президента України всі питання на контролі, ми в щоденному режимі збираємось та інформуємо президента, усі органи безпеки та оборони працюють 24/7 без вихідних", — нагадав він.
На його думку, обстріл був спланованим давно російським завданням. При цьому він зазначив, що
"наші військові можуть відповідати, вести вогонь у відповідь лише у випадку, якщо є загроза життю нашим військовим".
"Ми не ведемо ці обстріли, ми до них не маємо жодного відношення. Ми попереджали й зараз попереджаємо, що вони можуть фантазувати скільки завгодно, вони можуть робити що завгодно, і ми до цього готові, більш того, до цього готовий світ. Спровокувати нас на активні дії не вийде", – додав секретар РНБО.