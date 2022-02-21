"Не маємо жодного стосунку": Данілов про обстріл прикордонного пункту в РФ

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував ситуацію на Донбасі та звинувачення РФ у обстрілі прикордонного пункту в Ростовській області﻿. Про це він сказав журналістам у понеділок, повідомляє Ділова столиця.

"Ми цілком усвідомлюємо, що відбувається, ви знаєте, що в президента України всі питання на контролі, ми в щоденному режимі збираємось та інформуємо президента, усі органи безпеки та оборони працюють 24/7 без вихідних" , — нагадав він.

На його думку, обстріл був спланованим давно російським завданням. При цьому він зазначив, що "наші військові можуть відповідати, вести вогонь у відповідь лише у випадку, якщо є загроза життю нашим військовим" .