У МЗС Австрії виступив проти превентивних санкцій щодо РФ

Глава МЗС Австрії Александер Шалленберг заявив, що виступає проти запровадження санкцій проти РФ "заздалегідь", повідомляє РИА Новости.

"Санкції - це реакція, свого роду покарання, їх не можна і не слід вводити заздалегідь. Ми в ЄС завжди говорили, що реагуватимемо пропорційністю на акт агресії, і повинні цього слідувати. Я вважаю правильним підхід не оголошувати заздалегідь детально, як виглядатиме цей санкційний пакет" , - сказав Шалленберг після прибуття на саміт глав МЗС ЄС у Брюсселі.

Також він прокоментував нещодавнє загострення на Донбасі.

"На контактній лінії зафіксовано найбільше зростання порушень з 2015 року, але, на жаль, це було й у минулі роки – це ще не військова агресія Росії" , – заявив австрійський міністр.

Раніше голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз підготував проєкт пакету антиросійських санкцій. Проте високопоставлений європейський представник пояснив, що процедура формального обговорення цих санкцій може розпочатися лише у разі вторгнення Росії проти України.