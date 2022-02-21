Україна виступає за дипломатичний шлях – Данілов про ОРДЛО

Україна не може вести воєнних дій проти співгромадян у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей, вітається лише дипломатичне вирішення ситуації, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наше завдання дуже просте: мирним шляхом повернути тимчасово окуповані РФ території. Ми не можемо вести воєнні дії проти частини нашого населення (в ОРДЛО – ред). Ми вітаємо, щоб дипломатичним шляхом вирішилися всі питання" , - заявив Данілов на пресконференції в рамках національного форуму "Безпечні та спроможні громади майбутнього".

Він додав, що Україна непричетна до загострення ситуації в ОРДЛО, а українські військові відкривають вогонь лише в разі загрози життю.