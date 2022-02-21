Харківська область готова прийняти мешканців ОРДЛО
У разі потреби Харківська область готова прийняти мешканців Донецької та Луганської областей, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це заявив голова обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
"Відповідні плани узгоджені, оновлені. Ми провели консультації з містом. Ми готові приймати наших людей. Будь ласка, якщо в цьому буде потреба. Також я хочу наголосити, що у нас абсолютно всі служби мобілізовані, всі структури. І ми готові до будь-яких викликів", – сказав Синегубов на апаратній нараді у понеділок.