Кремль назвав фейком "розстрільні списки" українців

Повідомлення про нібито російський список українців, які підлягають "знищенню та відправленню в табори" у разі вторгнення РФ в Україну, є вигадкою та фейком. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.

"Ви розумієте, що це абсолютна качка, що це брехня? Це абсолютна вигадка, такого списку не існує, це фейк" , - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів.

Раніше США надіслали листа верховному комісару ООН з прав людини Мішель Бачелет, в якому американська сторона стверджує, що РФ нібито складає списки українців, які мають бути вбиті або відправлені до таборів у разі вторгнення.