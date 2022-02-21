Стефанчук про агресію РФ: ми готові до будь-якого розвитку подій

Спікер Ради Руслан Стефанчук зробив заяву на тлі загрози вторгнення Росії в Україну. Рада готова до будь-якого розвитку подій.﻿ Про це, посилаючись на брифінг голови Ради, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

За його словами, процедура чітко прописана.

"Ми готові до будь-якого розвитку подій, в тому числі і в питанні запровадження спеціальних станів в Україні... Цьому повинен передувати указ президента, який буде розглянутий у ВР, але я дуже сподіваюся, що до цього ми не дійдемо. Україна ніколи не була схильна вирішувати будь-які питання військовим шляхом" , - заявив Стефанчук.

Раніше голова Міноборони заявив, що на сьогодні немає підстав введення воєнного стану в Україні на тлі загрози російського вторгнення.