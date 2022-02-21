Тюнери прокачали Bentley Bentayga Speed

Тюнери з Mansory займаються доробкою Bentley Bentayga з 2015 року, але зараз їм вдалося досягти досконалості. Вони представили покращений варіант кросовера у виконанні Speed з 900-сильним двигуном W12, повідомляє Автоцентр.

Вперше свою версію Bentayga майстри представили у 2016 році, але тоді віддача двигуна була невеликою – 700 к.с. Зовні автомобіль виглядав зовсім не привабливо і хизувався простим кузовним обважуванням. Такий результат у Mansory вважали незадовільним і вирішили показати на що здатні.

Версія кросовера у виконанні Speed, що дебютувала зараз, відрізняється доопрацьованою зовнішністю і характеристиками. Мотор укомплектували новими компресорами та системою вихлопу зі зниженим опором. Це дозволило збільшити віддачу двигуна до 900 л. За деякими даними, коробка передач залишилася незмінною. Для розгону від 0 до 100 км/год такому кросоверу потрібно лише 3,5 секунди. Максимальна швидкість - 323 км/год.

Зовні автомобіль став привабливішим. Додалася низка елементів з лакованого вуглепластику, які тюнери виготовляють самостійно. Також такому Bentley Bentayga дістався інший передній бампер із вбудованим спліттером та світлодіодними вогнями. Капот також новий. На ньому видно чотири вентиляційні отвори. Це далеко не весь перелік. Сюди можна віднести розширювачі колісних арок, рейлінги на даху, подвійний спойлер на багажних дверях і 23-дюймові колеса. Останні за доплату можна замінити 24-дюймовими.

У салоні — достаток вуглепластику, нове кермо і ще більше об'ємних шкіряних вставок. Наприклад, такі красуються на центральному тунелі та підлокітнику. У такій же стилістиці виконані килимки та оббивка багажника.

Вартість доробок Bentley Bentayga Speed тюнери вирішили залишити в секрет