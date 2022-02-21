Іригатор: модний гаджет або користь для зубів

Водні іригатори для чищення зубів вже заполонили полиці стоматологічних кабінетів та магазинів. Хоча їхня популярність висока, спробуємо розібратися, чи видаляє іригатор наліт на зубах краще, ніж звичайна нитка та щітка, повідомляє WomFire.

Ці пристрої використовують струмінь води для видалення нальоту та їжі з ясен та зубів. Іригатор використовує двигун і помпову систему, щоб стріляти струменем під тиском із пластикового наконечника. Тиск допомагає видалити забруднювачі речовини з внутрішньої частини рота, які потім змиваються водою. У результаті ви отримаєте той самий ефект, що і при чищенні зубною ниткою, але без подряпин на зубах та яснах.

Іригатор видаляє наліт краще, ніж зубна нитка?

Іригатори дійсно видаляють зубний наліт, за що набули знака якості стоматологічної асоціації ADA. Але питання про те, чи видаляють іригатори зубний наліт краще, ніж традиційна нитка, залишається спірним.

Одне дослідження показало, що водні флоси зменшують загальний наліт у роті на 74,4% та апроксимальний карієс між зубами на 81,6%. Нитка впоралася з цими завданнями лише на 57,7% та 63,4% відповідно. Згідно з цим дослідженням, іригатор видаляє наліт краще, ніж зубна нитка.

В основному іригатора потребують власники чутливих ясен або брекетів. Традиційна нитка набагато дешевша і може бути такою ж ефективною.