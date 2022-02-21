Страхування рейсів подорожчає: як зміняться ціни на авіаквитки

Здорожчання страховки авіарейсів у зв'язку з можливим вторгненням Росії в Україну вплине на вартість квитків. Проте не критично, повідомляє Обозреватель.

Про це під час брифінгу розповів CEO "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) Євгеній Дихне. Він зазначив: суттєвого зростання цін на авіаквитки очікувати не варто через їхнє формування ринком – зокрема, кількістю пасажирів і попитом, – а не вартістю страховки.

"Однією із суттєвих умов зі зміни страхування є подорожчання послуги страховки з урахуванням ризиків. Тому це відображається деяким чином на вартості квитків. Проте вартість перельотів завжди визначається ринком – кількістю пасажирів, попитом та пропозицією. Тому значного зміщення у бік подорожчання. квитків не буде" , – зазначив він.

Зі свого боку, міністр інфраструктури Олександр Кубраков на тому ж брифінгу розповів, що скасовані іноземними авіакомпаніями рейси виконуватимуть українські перевізники. Також він запевнив: Україна повністю контролює ситуацію зі скасуванням рейсів іноземними авіакомпаніями.

"Держава працює над оперативним заміщенням скасованих рейсів українськими авіаперевізниками. Наразі забезпечено авіаперевезення України, зокрема, з ключовими європейськими містами. Кардинальних змін не спостерігається" , – зазначив він.

Нагадаємо: німецький авіаперевізник Lufthansa та його дочірня компанія – швейцарська SWISS – із 21 лютого призупиняють польоти до Києва на тлі складної ситуації навколо України. Рейси обох компаній скасовано до кінця лютого.

Раніше всі свої рейси з Парижа до Києва скасував до 28 лютого іспанський лоукостер Vueling. Також про зупинення польотів минулого тижня також оголосила нідерландська KLM.

А Turkish Airlines "у зв'язку із ситуацією, що склалася в Україні" дозволила своїм пасажирам повернути або обміняти квитки до Києва, Одеси, Львова, Харкова, Запоріжжя та Миколаєва в період з 13 по 28 лютого.

Тим не менш, за інформацією аеропорту "Бориспіль", багато компаній продовжують здійснювати рейси в Україну та з неї. Зокрема, йдеться про: