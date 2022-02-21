У "ДНР" оголосили режим НС через припинення водопостачання

У так званому "ДНР" оголосили надзвичайну ситуацію "державного рівня" через зупинку насосної станції та припинення централізованого питного водопостачання, повідомляє РИА Новости.

Зазначається, що без води в республіці залишилося понад 21 тисяча жителів Докучаєвська та Оленівки, а також понад 50 соціальних об'єктів, включаючи лікарні.

Як повідомили у місцевому МНС, для населення організували підвіз технічної води, зараз проводять роботи з підключення системи до підземних свердловин.