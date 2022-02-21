VW e-up! повернеться до модельного ряду компанії

Міський хетчбек е-up! від компанії Volkswagen довгий час був відсутній у дилерській мережі бренду. Але цьому році німецький виробник має намір відновити виробництво моделі, щоб скласти конкуренцію з продукцією французького альянсу Renault-Nissan, повідомляє Обозреватель.

За даними автовиробника, продаж мініатюрних електромобілів припинили наприкінці 2020 року через те, що терміни постачання до споживачів збільшилися до 16 місяців. Виробництво продовжилося у 2021 році, щоб усунути відставання, а тепер компанія має намір відновити продаж у Німеччині та інших країнах Європи.

Компанія Volkswagen має намір відновити продаж e-up! у Німеччині та інших країнах Європи. Джерело: Volkswagen

Хетчбек е-up! є найменшим у лінійці електромобілів, займаючи місце нижче за VW ID.3. На сьогодні по всьому світу було реалізовано понад 80 тисяч e-up! У 2021 році у Німеччині він посів друге місце за кількістю реєстрацій у категорії електрокарів.

Зараз модель пропонується в Німеччині в єдиній комплектації Style Plus за 26895 євро. Ця ціна включає ПДВ (19%), але не враховує субсидію від держави у розмірі 9570 євро.

На європейському ринку на електричний кросовер Dacia Spring вже надійшло понад 46 тисяч замовлень. Джерело: Dacia

Автомобіль оснащений акумулятором місткістю 32,2 кВтг, який дозволяє проїхати на одній зарядці близько 258 км (за стандартом WLTP). Зарядний пристрій постійного струму потужністю 40 кВт дозволить поповнити АКБ до 80% за годину.

Варто зазначити, що поки Volkswagen розв'язує виробничі проблеми, на європейському ринку активно просувається електричний кросовер Dacia Spring, на який вже надійшло понад 46 тисяч замовлень.