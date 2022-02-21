Ще дві авіакомпанії скасували рейси з Києва

До низки авіакомпаній, що на тлі російської загрози скасували свої рейси до та з України, додалися Air France та Vueling, повідомляє Економічна правда.

Про це міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів у ході пресбрифінґу.

За його словами, наразі забезпечено авіасполучення України з ключовими європейськими містами.

МАУ вже відкрила продаж квитків та збільшила місткість літаків на додаткових рейсах з Києва до Мюнхена та Женеви – це ті рейси, які тимчасово скасувала авіакомпанія Lufthansa Group.

Німецький авіаперевізник наразі у процесі передачі можливості перевезення пасажирів за її рейсами до та з України компаніям-членам Star Alliance (LOT, SAS, Turkish Airlines та інші) та іншим партнерам.

"Також рішення щодо скасування власних рейсів з Києва до Парижу прийняли компанії Air France та Vueling" , – повідомив Кубраков.

При цьому, зауважив він, МАУ продовжуватиме здійснювати рейси за маршрутом Київ — Париж на більшому повітряному судні.