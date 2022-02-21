Ще дві авіакомпанії скасували рейси з Києва
До низки авіакомпаній, що на тлі російської загрози скасували свої рейси до та з України, додалися Air France та Vueling, повідомляє Економічна правда.
Про це міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів у ході пресбрифінґу.
За його словами, наразі забезпечено авіасполучення України з ключовими європейськими містами.
МАУ вже відкрила продаж квитків та збільшила місткість літаків на додаткових рейсах з Києва до Мюнхена та Женеви – це ті рейси, які тимчасово скасувала авіакомпанія Lufthansa Group.
Німецький авіаперевізник наразі у процесі передачі можливості перевезення пасажирів за її рейсами до та з України компаніям-членам Star Alliance (LOT, SAS, Turkish Airlines та інші) та іншим партнерам.
"Також рішення щодо скасування власних рейсів з Києва до Парижу прийняли компанії Air France та Vueling", – повідомив Кубраков.
При цьому, зауважив він, МАУ продовжуватиме здійснювати рейси за маршрутом Київ — Париж на більшому повітряному судні.
"Ситуація змінюється щогодини, наша команда перебуває на постійному контакті з українськими та іноземними авіаперевізниками", – додав він.