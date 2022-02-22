Гетманцев закликав олігархів підтримати збільшення ренти на газ

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що додаткові надходження ренти за видобуток газу «дуже потрібні державі». Бізнес виступає проти різкого підвищення ренти, повідомляє Новое время.

"Я хочу звернутися до наших найбагатших співгромадян, наших найбагатших патріотів — а я впевнений, що всі вони патріоти, — щоб вони підтримали пропозицію Кабінету Міністрів щодо направлення частини надприбутку, який отримують газодобувні компанії, на військових. Ці гроші дуже потрібні державі" , — заявив Гетманцев на засіданні погоджувальної ради парламенту.

За його словами, йдеться про 30 млрд грн на рік.

"Це гроші, які утворюються внаслідок перерозподілу надприбутку в сумі від $400 і вище від продажу газу, який видобувається нашими співгромадянами, нашими патріотами" , — сказав нардеп.

Голова податкового комітету парламенту додав, що «тут немає місця для торгу, тут немає місця для застосування олігархічних практик та політичного впливу».

"Якщо у нас з вами буде Україна, ви отримаєте ці прибутки у майбутньому. Якщо України не буде, ви втратите все, так само, як втратимо все і ми" , — наголосив Гетманцев.

Які зміни може схвалити Рада

У Верховній Раді зареєстрована низка законопроектів, якими пропонується прив’язати рентну плату за видобуток газу до ціни його реалізації. Основний законопроект вніс Гетманцев, законопроект 7038−1 ініціював прем'єр Денис Шмигаль, а законопроект 7012−2 — нардеп від Слуги народу Олександр Завітневич. Урядовий законопроект передбачає ще вищі рентні ставки, ніж проект Гетманцева. Метою підвищення ренти Кабмін у своєму законопроекті вказав «сприяння розвитку ринку внутрішніх перевезень авіаційним транспортом, підвищення рівня доступності авіаційних перевезень на внутрішньому ринку та здешевлення їхньої вартості».

Законопроект Кабміну передбачає, що диференційована ставка ренти на видобуток газу буде застосовуватися із березня 2022 року. У ході розрахунку бази оподаткування враховуватиметься найбільша з трьох величин вартості газу:

— середня митна вартість імпортного природного газу;

— вартість газу на європейському хабі Trading Hub Europe;

— вартість газу на українських товарних біржах.

Розміри рентних ставок пропонуються наступні:

— на видобутий з глибини до 5 км газ — від 29% за ціни до $200 за 1 тис. м куб до 74% за ціни понад $1000 — замість нинішніх 29% незалежно від ціни;

— видобутий з глибини понад 5 км газ — від 14% за ціни до $200 за 1 тис. м куб до 59% за ціни понад $1000 — замість нинішніх 14% незалежно від ціни;

— видобутий із нових свердловин на глибині до 5 км газ — від 12% за ціни до $200 за 1 тис. м куб до 67% за ціни понад $1000 — замість нинішніх 12% незалежно від ціни;

— видобутий із нових свердловин на глибині понад 5 км — від 6% за ціни до $200 за 1 тис. м куб до 53% за ціни понад $1000 — замість нинішніх 6% незалежно від ціни.

Автори законопроєктів очікують зростання надходження від ренти на 239 млрд грн. 157,9 млрд грн планують витратити на заходи зі стабілізації ринку природного газу. Також законопроєктом передбачається зниження ПДВ для внутрішніх авіаперевізників з 20 до 7% до кінця 2024 року.

Чому бізнес проти

У Європейській Бізнес Асоціації заявили 16 лютого, що запропоноване збільшення ставок призведе до збільшення максимальної кумулятивної частки податків у ціні до 75% для неглибоких свердловин і до 64% ​​для глибоких свердловин, що, на думку газодобувних компаній, призведе до повної зупинки інвестицій у галузь, а дефіцит оборотного капіталу призведе до зниження капітальних витрат.

В EBA вважають, що Україна буде змушена імпортувати більше газу (мінімум на 3 млрд кубометрів протягом трьох років), що коштуватиме за поточними цінами майже 100 млрд грн і «перевищить будь-які короткострокові фіскальні вигоди від підвищення ставок».