Питання України без нас ніхто не може вирішувати – Данилов

Питання України без нас ніхто не може вирішувати – Данилов

Українське питання без України ніхто не вирішуватиме.﻿ Про це, посилаючись на брифінг секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данилова, повідомляє УНІАН.

"Якщо Путін буде зустрічатися з Байденом, якщо там буде вирішуватися питання нашої країни, то без нас ніхто наше питання вирішити не може. Це буде відбуватися лише за нашої участі. Наша позиція, позиція нашого президента чітка", – сказав чиновник.
Без Києва питання України ніхто не буде вирішуватиме, поділився секретар РНБО / фото УНІАН, Дмитро Хилюк
Без Києва питання України ніхто не буде вирішуватиме, поділився секретар РНБО / фото УНІАН, Дмитро Хилюк

Раніше Олексій Данілов повідомив, що російська сторона постійно намагається спровокувати Збройні сили України на масштабну відповідь, щоб створити привід для вторгнення.

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