Питання України без нас ніхто не може вирішувати – Данилов
Українське питання без України ніхто не вирішуватиме. Про це, посилаючись на брифінг секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данилова, повідомляє УНІАН.
"Якщо Путін буде зустрічатися з Байденом, якщо там буде вирішуватися питання нашої країни, то без нас ніхто наше питання вирішити не може. Це буде відбуватися лише за нашої участі. Наша позиція, позиція нашого президента чітка", – сказав чиновник.
Раніше Олексій Данілов повідомив, що російська сторона постійно намагається спровокувати Збройні сили України на масштабну відповідь, щоб створити привід для вторгнення.