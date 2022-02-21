Екс-зірка АПЛ знайшов новий скромний клуб

Колишній гравець лондонського "Арсеналу" та збірної Англії Джек Вілшер знайшов новий клуб. Півзахисник підписав контракт із данським клубом "Орхус", пише Андрій Вирва, РБК-Україна.

Угода укладена до кінця сезону 2021/2022 із можливістю продовження ще на рік.

Футболіст виступатиме під номером 10.

"Я перебуваю там у своїй кар'єрі, де мені потрібно почати знову після важкого періоду і це можливість, яку мені запропонували в "Орхусі". За це я дуже вдячний, і я зроблю все можливе, щоб виправдати очікування" , - заявив Вілшер .

Спортивний директор

"Орхуса" Стіг Інге Бьорнебю прокоментував підписання контракту з Вілшером. "Джек не потребує додаткової презентації, і він продемонстрував свою цінність як на клубному, так і на національному рівнях за останні 10 років. Тому, коли з'явилася можливість привезти його сюди, в "Орхус", ми не сумнівалися, що хочемо цього" , – сказав Бьорнебю.

Наразі "Орхус" перебуває на сьомій позиції у чемпіонаті Данії.

Найкращий молодий футболіст Англії за версією ПФА: 2011 рік.

Нагадаємо, що "Динамо" переграло чемпіона Латвії в останньому матчі на зборах.

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