В Україні розгорнуть військово-тренувальну місію ЄС

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу на зустрічі у Брюсселі ухвалили політичне рішення про розгортання в Україні небойової військово-тренувальної місії ЄС, що буде потужним сигналом політичної підтримки, повідомляє Укрiнформ.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба на пресконференції за підсумками участі у Раді міністрів ЄС із закордонних справ.

"Ми домовилися сьогодні, що Європейський Союз розгорне в Україні дорадчу тренувальну військову місію. Параметри цієї місії та час її розгортання ще будуть уточнятися, але принципово рішення ухвалене. Це буде важливий політичний сигнал про збільшення присутності Європейського Союзу в Україні, про початок такого співробітництва саме у військовій сфері" , - зазначив Кулеба.

Він окремо наголосив, що майбутня місія ЄС буде дорадчо-тренувальною і не матиме бойових підрозділів.

Як повідомлялося, у Брюсселі відбувається засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, одним з головних питань якого є розгляд безпекової кризи, що склалася внаслідок військового нарощування Росії вздовж кордонів України.