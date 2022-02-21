Валютний ринок понеділка: хід торгів

Ситуація, що безперервно погіршується на Донбасі, постійні провокації та нагнітання обстановки – все це продовжує діяти на валютний ринок, посилюючи попит на іноземну валюту.

У понеділок Національний банк оперативно вийшов на міжбанківський валютний ринок із продажем валюти, використовуючи перевірений метод «вибору кращої ціни». Завдяки цьому, аж до обідньої перерви, угоди проходили у вузькому діапазоні 28,47-28,50 гривень. Проте по обіді, на новинах про пошкодження об'єктів інфраструктури Донбасу та скликання позачергової Ради безпеки Росії гривня знову продовжила падіння.

Готівковий долар у Києві сьогодні продають по 28,53-28,58 гривень. Відносна стабілізація ситуації на міжбанку сприятливо вплинула на готівковий валютний ринок, де ще на вихідних ціна готівкового «американця» сягала 28,90-29,00 гривень. Схоже, що всі, хто хотів купити долари, вже зробили це. Попит на готівковому ринку сьогодні стабільний, як і пропозиція.

Євро на FOREX у першій половині дня виріс з 1,1313 до 1,1381 долара, але до обіду не втримався і знову опустився до району 1,1340-1,1350. Вся увага світових фінансових ринків зараз прикута до того, що відбувається в Україні. Готівковий євро у столиці у першій половині дня продається по 32,45-32,50 гривень.

Російський рубль сьогодні лихоманить, як ніколи. Рано-вранці він опустився до 77,60 руб/$, потім стрімко виріс до 76,20 руб/$, а в районі 13:00 за київським часом знову почав різко падати і на момент написання статті опустився до 78,60 руб/$. Готівковий рубль у Києві в першій половині дня понеділка продавали по 3,70-3,73 гривні за 10 рублів.