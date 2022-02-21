Україна прийме біженців з ОРДЛО в будь-який час – Данилов

Україна готова прийняти біженців з окупованих територій Донецької та Луганської областей. П﻿ро це, посилаючись на брифінг секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данилова, повідомляє УНІАН.

"Ми запропонували всім бажаючим повернутися на нашу територію. Є проблема з роботою КПВВ не з нашого боку, а з боку тих структур, які знаходяться на тому боці. А ми готові прийняти усіх наших громадян в будь-який час" , – запевнив Данилов.

Разом із тим, він додав, що куди їхати – на вільну територію України чи до Росії – кожен з мешканців ОРДЛО має обрати сам.

За словами Данилова, Росія розвернула на окупованих територіях потужну дезінформаційну кампанію:

"Їх лякають, що ми будемо на них нападати, будемо їх убивати. Від того, що вони там пишуть, волосся дибки стає".