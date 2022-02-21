Телескоп NASA сфотографував злиття галактик

Космічний телескоп Hubble, який належить Національному управлінню з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA), поділився черговим унікальним кадром. Цього разу він сфотографував злиття трьох галактик, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Галактики IC 2431, злиття яких зафіксував Hubble, розташовані на відстані 681 млн світлових років від нашої планети в сузір'ї Рака.

На фотографії можна побачити масу вихорів і пилу, які зливаються в одне ціле. Також телескоп зміг зафіксувати і суміш зореутворення, які були викликані взаємодією галактик.