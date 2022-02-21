Юлія Меньшова показала рідкісні сімейні кадри

Сьогодні зірка фільму "Москва сльозам не вірить" відзначає 80-річчя. Однією з перших акторку привітала відома донька, повідомляє Сьогодні.

Юлія Меньшова присвятила Вірі Алентовій зворушливий пост у соцмережі. Також телеведуча поділилася знімками, на яких Віра Алентова знята зі своїми онуками — 25-річним Андрієм та 18-річною Таїсією.

Віра Алентова з внуком. / Фото: instagram.com/juliavmenshova

Віра Алентова з внучкою. / Фото: instagram.com/juliavmenshova

Донька відомо режисера нагадала, що Віра Алентова свій ювілей відзначить на сцені, прем'єрою нової вистави. За словами Меньшової, в ньому акторка постає феєрверком, що іскриться.