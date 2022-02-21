Вакансії в Центрі зайнятості: скільки готові платити роботодавці

У ІІІ кварталі 2021 року в Україні нараховувалось 1,6 млн безробітних осіб – це на 54 тис. осіб менше, ніж у відповідному періоді минулого року. Які вакансії найчастіше пропонуються зареєстрованим безробітним у Центрі зайнятості та які зарплати готові платити роботодавці, повідомляє Finance.ua.

Як свідчить аналітика, допомогу по безробіттю у лютому 2022 року отримували 278 тис. осіб.

Які виплати отримують безробітні:

65 тис. осіб (24%) – отримували виплату у мінімальному розмірі (1 000 грн);

124 тис. осіб (44%) – отримували виплати від заробітної плати та страхового стажу (від 1 800 до 9 924 грн);

89 тис. осіб (32%) – виплати у підвищеному мінімальному розмірі (1 800 грн).

Кого шукають роботодавці?

За видами економічної діяльності, більшість вакансій налічується на підприємствах переробної промисловості (21%), в оптовій та роздрібній торгівлі (14%), на транспорті (11%), у сфері освіти (10%), у сфері державного управління (8%), у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (7%).

Якщо говорити про зарплати, то найчастіше трапляються вакансії із з.п. від мінімального розміру до 7 тис. грн (таких 22%), у мінімальному розмірі або від 7 тис. до 9 тис. грн (по 21%). Ще 14% і 15% вакансій відповідно пропонують заробітну плату від 9 тис. до 11 тис. грн і від 11 тис. до 15 тис. грн. І лише незначний відсоток у цій статистиці складають вакансії із зарплатами понад 15 тис. грн (7%).

У професійному розрізі найбільше вакансій подано для працевлаштування:

кваліфікованих робітників з інструментом – 22% від усіх поданих вакансій (швачка, електромонтер, електрогазозварник, слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків, пекар, маляр);

робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин – 17% (водій, тракторист, токар, оператор заправних станцій, водій навантажувача, машиніст екскаватора, оператор верстатів з програмним керуванням, оператор/машиніст котельні);

професіоналів – 15% (вчитель, спеціаліст державної служби, інженер, фармацевт, економіст, інспектор, юрисконсульт, фахівець з публічних закупівель, вихователь);

працівників сфери торгівлі та послуг – 13% (продавець, кухар, охоронник, молодша медична сестра, соціальний робітник, офіціант, помічник вихователя, бармен, перукар, поліцейській);

некваліфікованих працівників – 11% (підсобний робітник, прибиральник службових приміщень, вантажник, двірник, сторож, укладальник-пакувальник, комірник, робітник з благоустрою, робітник з комплексного прибирання будинків, кухонний робітник);

фахівців – 11% (бухгалтер, сестра медична, електрик дільниці, майстер виробничого навчання, електромеханік, інспектор з кадрів);