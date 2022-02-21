Якість зору: що підвищує ризик катаракти

Якість зору: що підвищує ризик катаракти
Фото: Рexels

Катаракта – одна з найчастіших причин сліпоти. Порушення зору при ній викликане прогресуючим помутнінням кришталика в нормі прозорого. Захворювання переважно пов'язане з віком та найчастіше розвивається після 50–55 років, повідомляє Профиль.

Але може виникати і раніше, особливо якщо є фактори ризику. Крім віку, вони включають:

  • діабет;
  • травми ока;
  • екстремальний або надлишковий вплив сонячного світла;
  • куріння;
  • ожиріння;
  • використання деяких ліків;
  • підвищений артеріальний тиск;
  • надмірне вживання алкоголю.

Симптоми катаракти

Захворювання розвивається повільно. Початкова стадія може розвиватися роками, і багато хто може не звертати уваги на перші симптоми катаракти. Ними можуть бути:

  • ослаблене сприйняття кольорів;
  • підвищення чутливості до яскравого світла;
  • погіршення зору у темний час доби;
  • туман перед очима;
  • утруднення під час читання дрібного шрифту;
  • поява перед очима миготливих смуг або плям;
  • роздвоювання зображення або спотворення його контурів.

З появою будь-якого з цих симптомів рекомендується звернутися до лікаря. Дорослі повинні проходити комплексну перевірку зору кожні два роки, якщо інше не рекомендовано офтальмологом. Після 60 років рекомендується перевіряти зір щорічно.

Скринінг зазвичай включає:

  • візометрію – діагностику гостроти зору;
  • рефрактометрію – вимір рефракції (заломлюючої здатності оптичної системи ока) за допомогою спеціальної апаратури;
  • обстеження з допомогою щілинної лампи – у разі можна оглянути рогівку, райдужну оболонку, у деталях вивчити стан кришталика – та інші процедури.

    • Деякі вікові зміни очей завдають незручності, проте не становлять великої небезпеки для здоров'я очей. Але є й ті, які можуть бути пов'язані із серйозними проблемами та бути загрозою для зору.

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