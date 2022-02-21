Якість зору: що підвищує ризик катаракти
Катаракта – одна з найчастіших причин сліпоти. Порушення зору при ній викликане прогресуючим помутнінням кришталика в нормі прозорого. Захворювання переважно пов'язане з віком та найчастіше розвивається після 50–55 років, повідомляє Профиль.
Але може виникати і раніше, особливо якщо є фактори ризику. Крім віку, вони включають:
- діабет;
- травми ока;
- екстремальний або надлишковий вплив сонячного світла;
- куріння;
- ожиріння;
- використання деяких ліків;
- підвищений артеріальний тиск;
- надмірне вживання алкоголю.
Симптоми катаракти
Захворювання розвивається повільно. Початкова стадія може розвиватися роками, і багато хто може не звертати уваги на перші симптоми катаракти. Ними можуть бути:
- ослаблене сприйняття кольорів;
- підвищення чутливості до яскравого світла;
- погіршення зору у темний час доби;
- туман перед очима;
- утруднення під час читання дрібного шрифту;
- поява перед очима миготливих смуг або плям;
- роздвоювання зображення або спотворення його контурів.
З появою будь-якого з цих симптомів рекомендується звернутися до лікаря. Дорослі повинні проходити комплексну перевірку зору кожні два роки, якщо інше не рекомендовано офтальмологом. Після 60 років рекомендується перевіряти зір щорічно.
Скринінг зазвичай включає:
Деякі вікові зміни очей завдають незручності, проте не становлять великої небезпеки для здоров'я очей. Але є й ті, які можуть бути пов'язані із серйозними проблемами та бути загрозою для зору.