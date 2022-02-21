Якість зору: що підвищує ризик катаракти

Катаракта – одна з найчастіших причин сліпоти. Порушення зору при ній викликане прогресуючим помутнінням кришталика в нормі прозорого. Захворювання переважно пов'язане з віком та найчастіше розвивається після 50–55 років, повідомляє Профиль.

Але може виникати і раніше, особливо якщо є фактори ризику. Крім віку, вони включають:



діабет;

травми ока;

екстремальний або надлишковий вплив сонячного світла;

куріння;

ожиріння;

використання деяких ліків;

підвищений артеріальний тиск;

надмірне вживання алкоголю.

Симптоми катаракти

Захворювання розвивається повільно. Початкова стадія може розвиватися роками, і багато хто може не звертати уваги на перші симптоми катаракти. Ними можуть бути:

ослаблене сприйняття кольорів;

підвищення чутливості до яскравого світла;

погіршення зору у темний час доби;

туман перед очима;

утруднення під час читання дрібного шрифту;

поява перед очима миготливих смуг або плям;

роздвоювання зображення або спотворення його контурів.

З появою будь-якого з цих симптомів рекомендується звернутися до лікаря. Дорослі повинні проходити комплексну перевірку зору кожні два роки, якщо інше не рекомендовано офтальмологом. Після 60 років рекомендується перевіряти зір щорічно.

Скринінг зазвичай включає:

візометрію – діагностику гостроти зору;

рефрактометрію – вимір рефракції (заломлюючої здатності оптичної системи ока) за допомогою спеціальної апаратури;

обстеження з допомогою щілинної лампи – у разі можна оглянути рогівку, райдужну оболонку, у деталях вивчити стан кришталика – та інші процедури.

Деякі вікові зміни очей завдають незручності, проте не становлять великої небезпеки для здоров'я очей. Але є й ті, які можуть бути пов'язані із серйозними проблемами та бути загрозою для зору.