В Україні запустили Telegram-бот із рекомендаціями у разі військового вторгнення

В Україні запустили Telegram-бот "Готовий до всього". У ньому містяться рекомендації у разі військового вторгнення, повідомляє Ліга.net.

У боті﻿ є такі розділи:

– "Як вижити цивільному" з правилами поведінки під час військових дій та планування загальної стратегії з близькими;

– "Йду захищати країну", де описано порядок вступу до територіальної оборони, ЗСУ та з даними про партизанський рух;

– "Небезпечні ситуації" з порадами, як реагувати на сирени та повідомлення про бойові дії;

– "Інформаційна безпека" з переліком посилань, де можна отримати актуальну інформацію;

– "Що підготувати та купити" – рекомендації щодо тривожної валізки та домашніх тварин.

Бот підготовлений на основі пам'ятки для сім'ї "Як діяти у кризовій ситуації" волонтерської групи #миготові, брошури Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, порадника для цивільного населення та матеріалів у ЗМІ.