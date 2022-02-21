Перший геймерський планшет від Lenovo засвітився на фото

Lenovo зняла ембарго на публікацію оглядів Legion Y700 – першого геймерського Android-планшета компанія, повідомляє УНІАН.

У мережі відразу появилися якісні фотографії пристрою, а також були підтверджені його характеристики.

Новинка похвастається 8.8-дюймовим екраном з 2K-роздільною здатністю та підтримкою частоти оновлення 120 Гц. Панель підтримує розширений динамічний діапазон Dolby Vision та HDR10. Рамки вийшли симетричними, а передня камера зміщена трохи вліво від центру.

За продуктивність відповідає процесор Snapdragon 870; 12 ГБ ОЗУ (LPDDR5) та 256 ГБ ПЗУ (UFS 3.1). Живлення забезпечує батарея місткістю 6550 мАг, що підтримує швидку зарядку потужністю 45 Вт. Під час активної гри обіцяють автономність у районі шести годин, але яких саме, не уточнили.

Фото Weibo

Серед інших фішок – стереодинаміки JBL з підтримкою Dolby Atmos, порт 3,5 мм та USB 3.1 Gen2. Лінійний вібромотор З коробки Legion Y700 працює на системі Android 11 з оболонкою ZUI 13.

Фото Weibo

Офіційно планшет представлять 28 лютого. В цей же день покажуть новий геймерський смартфон Legion Y90, про який ми писали в попередній замітці. Він буде оснащений відразу двома кулерами системі охолодження, чого досі на ринку не було.