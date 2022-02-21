Донька Кошового переспівала хіт Yebba та захопила своїм вокалом
Старша донька шоумена Євгена Кошового Варвара, яка дійшла до фіналу нацвідбору дитячого Євробачення 2019 року, вразила фанатів чуттєвим кавером на пісню YEBBA – My mind. Підписники та батько юної артистки висловили своє захоплення талантом школярки, повідомляє Обозреватель.
Відео, на якому 14-річна донька учасника "Кварталу 95" співає відому композицію, виклали на акаунті в Instagram школи професійного вокалу та продюсерського центру Art People Vocal. За день ролик за участі Варвари Кошової набрав 21 тисячу переглядів та безліч схвальних коментарів (щоб подивитися відео і фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Артистка, що підкорила мільйони сердець та стала справжнім відкриттям! Суперфіналістка шоу "Голос. Діти-5", яка вразила своїм талантом не тільки тренерів – вона стала улюбленицею глядачів", – йдеться в підписі до відео.
Зірковий батько 14-річної артистки поширив відео в своєму Instаgram, написавши, що пишається старшою донькою та хоче побувати на її сольному концерті.