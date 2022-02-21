Російські акції обвалилися на трильйон рублів за день

Паніка та розпач знову охопили інвесторів у російські активи, які до останнього вірили, що сценарію військової ескалації в Україні вдасться уникнути, повідомляє finanz.ru.

Ранковий відскок ринку акцій у понеділок на новинах про можливий саміт президента Володимира Путіна та Джо Байдена змінився хвилею розпродажів, які до середини дня досягли рекордних масштабів з початку кризи на Донбасі.

Після того, як Кремль не підтвердив переговори президентів, а ФСБ Росії заявила, що українські силовики обстрілюють уже територію РФ, індекс РТС впав на 9,94%, знову переписавши рекорд падіння з чорних днів березня 2020 року.

Капіталізація індексу МосБіржі, що відстежує ринкову вартість 43 найбільших російських компаній, обвалилася на 1,05 трильйона рублів за кілька годин, а сам індекс переписав мінімум із грудня 2020 року.

До кінця п'ятої години основної сесії падіння акцій Сбербанку перевищило 10%, ВТБ – 8%. Обидва держбанки перебувають у «чорному списку» потенційних об'єктів американських санкцій, які включатимуть обмеження на коррахунки в США – тобто де-факто заборона доларових розрахунків.

Папери «Роснефти», які раніше трималися краще за ринок на тлі рекордних за 7 років цін на «чорне золото», обвалилися на 10,5% на тлі повідомлень про те, що трейдери в Азії та Європі починають відкладати покупки сировини в Росії, побоюючись потрапити під удар санкцій. Через це знижка на сорт Urals у Європі досягає 6,8 долара до Brent – рекордного рівня за 15 років, зазначають аналітики ПСБ.

Акції "Газпрому" на 14:13 падають на 7,7%, "Лукойлу" - на 5,6%, падіння "Мечела" в моменті перевищувало 13%.

Курс долара підскочив на 1,27 рубля, до 78,5750 рубля – нового максимуму з 27 січня. Євро вперше за місяць піднімався вище за 89 рублів (89,1025). Прибутковості облігацій федеральної позики наближаються до 11% річних.

Від російських паперів позбавляються нерезиденти - про це свідчить той факт, що "вибухова хвиля" накрила ринок після відкриття європейських бірж, вказує провідний аналітик відділу глобальних досліджень "Відкриття Інвестиції" Олег Сироваткін.