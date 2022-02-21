Кабмін має намір пом'якшити карантинні обмеження з квітня

Кабінет Міністрів має намір пом'якшити карантинні обмеження із квітня. Про це, посилаючись на пресслужбу Кабінету Міністрів за підсумками селекторної наради щодо протидії поширенню на території України коронавірусу, повідомляє Українські Новини.

"Ряд європейських країн уже пом'якшують карантинні заходи для туристичних поїздок. У березні, за прогнозами, ми вийдемо на стабілізацію епідемічної ситуації. Тому маємо зараз напрацювати нові рішення на весняно-літній період", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль доручив МОЗ проаналізувати карантинні обмеження з урахуванням епідемічної ситуації та рекомендацій країн Європейського Союзу та за необхідності внести зміни до вимог, які діятимуть після 31 березня у "помаранчевих" та "зелених" зонах з урахуванням весняно-літнього періоду.