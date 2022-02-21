Безповітряні шини Michelin для легкових автомобілів незабаром стануть серійними

Компанія Michelin, Michelin у співпраці з концерном General Motors розробляє безповітряні шини, які встановлюватимуться на електромобілі Chevrolet Bolt наступного покоління, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Як заявив президент Michelin North America Алексіс Гарсен, компанія планує в найближчі кілька років вивести у вільний продаж унікальні шини із захистом від проколів (Uptis).

У роботі над новими шинами Michelin намагається максимально точно відтворити поведінку пневматичних шин. Це дуже складне завдання, враховуючи велику кількість виробників і різних технологій традиційних шин.

В даний час Michelin вже продає безповітряні шини під назвою X Tweel для газонокосарок та квадроциклів. Один такий пристрій, що включає колесо і шину, коштує близько 600 доларів, згідно з веб-сайту продукту. Але такі шини служать довше, ніж пневматичні, і забезпечують комфортнішу їзду.

Втім, водії легкових машин у таких речах, як плавність ходу, керованість та шум, будуть більш розбірливими, ніж власники газонокосарок. Адже автомобілі працюють на набагато вищих швидкостях і проходять повороти набагато швидше.

З цих причин версія безповітряної шини Michelin для легкових автомобілів під назвою Uptis має іншу конструкцію - хоча виглядає майже так само, як X Tweel.

Центральні ребра такої шини виготовлені з гуми, армованої скловолокном з добавкою смоли, тоді як ребра X Tweel виготовлені з поліуретану. Інноваційні шини також будуть повністю перероблювані та ремонтовані. У процесі роботи над ними Michelin зареєструвала щонайменше 50 патентів.

За словами, Алексіса Гарсена першою моделлю, яка отримає шини Michelin Uptis, може стати наступне покоління Chevrolet Bolt у 2025 році. Таким чином 130-річному домінуванню пневматичних шин настане кінець.