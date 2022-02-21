У Міноборони РФ заявили про знищення двох українських БМП

У Міноборони РФ заявили про знищення двох українських БМП
Фото: Facebook

Міноборони РФ стверджує, що вбило п'ятьох людей-диверсантів, які "намагалися проникнути на територію РФ з України", повідомляє РИА Новости.

Відомство заявляє, що російські військові та прикордонники "запобігли порушенню державного кордону групою диверсантів з території України" , повідомили в прес-службі Південного військового округу.

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"Підрозділ Південного військового округу спільно з прикордонним нарядом ФСБ Росії запобігло порушенню державного кордону Росії диверсійно-розвідувальної групи з території України", - зазначили там.
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