У Міноборони РФ заявили про знищення двох українських БМП

Міноборони РФ стверджує, що вбило п'ятьох людей-диверсантів, які "намагалися проникнути на територію РФ з України", повідомляє РИА Новости.

Відомство заявляє, що російські військові та прикордонники "запобігли порушенню державного кордону групою диверсантів з території України" , повідомили в прес-службі Південного військового округу.