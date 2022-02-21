У Міноборони РФ заявили про знищення двох українських БМП
Міноборони РФ стверджує, що вбило п'ятьох людей-диверсантів, які "намагалися проникнути на територію РФ з України", повідомляє РИА Новости.
Відомство заявляє, що російські військові та прикордонники
"запобігли порушенню державного кордону групою диверсантів з території України" , повідомили в прес-службі Південного військового округу.
"Підрозділ Південного військового округу спільно з прикордонним нарядом ФСБ Росії запобігло порушенню державного кордону Росії диверсійно-розвідувальної групи з території України", - зазначили там.