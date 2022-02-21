В Україні спростували інформацію Міноборони РФ щодо знищення своїх БМП

Міноборони РФ стверджує, що вбило п'ятьох людей-диверсантів, які "намагалися проникнути на територію РФ з України", повідомляє РИА Новости.

Відомство заявляє, що російські військові та прикордонники "запобігли порушенню державного кордону групою диверсантів з території України" , повідомили в прес-службі Південного військового округу.

"Підрозділ Південного військового округу спільно з прикордонним нарядом ФСБ Росії запобігло порушенню державного кордону Росії диверсійно-розвідувальної групи з території України", - зазначили там.

У свою чергу, цю інформацію вже спростував радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Рішуче спростовую фейк російської пропаганди про те, що п'ятеро українських диверсантів на двох БМП напали на російську Прикордонну заставу і були знищені", - написав він на своєму Телеграм-каналі﻿.

Крім того, УНІАН﻿ повідомляє, що в штабі ООС також спростували інформацію про тому, що "диверсанти ЗСУ перейшли кордон Росії" .

"Там фізично не могло з'явитися ні нашої техніки, ні військовослужбовців – ми не наступаємо. Це все вигадані речі, просто фейки", – ідеться в заяві штабу.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба також приєднався до спростування.

"Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна: не нападала на Донецьк, Луганськ, не посилала диверсантів чи БТРи через кордон, не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні, не робила диверсій, не планує подібні дії", - написав міністр у своєму Twitter.

Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна:



❌Не нападала на Донецьк, Луганськ

❌Не надсилала диверсантів чи БТРи через кордон

❌ Не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні

❌Не вчиняла диверсій



Не планує подібних дій.



Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2022

Також він зажадав від РФ "негайно зупинити фабрику фейків".