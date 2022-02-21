Плюсова температура та дощі: погода 22 лютого

Україну завтра накриють дощі, температура﻿ повітря впродовж дня буде триматися на позначках зі знаком "плюс", однак у деяких областях вночі можливий невеликий мороз та пориви вітру.

Київ Харків Дніпро Одеса Дізнайтеся погоду в вашому місті:

У вівторок, 22 лютого, у західній частині країни вдень очікується від +5°С до +9°С, у центральних, північних та східних регіонах синоптики обіцяють від +9°С до +11°С. Найбільше повітря прогріється на півдні – від +10°С до +12°С, лише в Одеській області стовпчики термометрів покажуть від +8°С до +10°С. Найтепліше буде в Криму, де прогнозують до +13°С. Вночі температура триматиметься трохи вище нуля. Так, на заході, сході та півночі прогнозується від 0°С до +3°С, у Волинській та Рівненській областях можливий невеликий мороз до -1°С. У центральній частині вночі очікується від +1°С до +4°С, у південній – до +6°С.

У західній, частково центральній, північній частині та в Донецькій області 22 лютого обіцяють невелику хмарність без опадів, вночі місцями можливий дощ. На решті території прогнозується дощ вдень. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с, вдень на заході місцями пориви 15-20 м/с.

У столиці України, Києві, 22 лютого очікується температура повітря від +9°С до +11°С вдень та від +2°С до +4°С вночі, вітер 5-10 м/с.