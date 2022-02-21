Ford представив нову безпекову технологію Directional Audio Alerts
Американська компанія Ford розпочала випробування нової системи безпеки Directional Audio Alerts. Вона використовуватиме звичні для людини звуки для попередження про небезпеку, повідомляє Обозреватель.
У повсякденному житті людину оточують безліч звуків, багато з яких на рівні рефлексів привертають його увагу. Наприклад, коли ми чуємо дзвінок велосипеда, ми інстинктивно обертаємося на звук, щоб не зіткнутися з велосипедистом та поступитися йому дорогою. У компанії Ford вирішили скористатися цими людськими особливостями сприйняття навколишнього світу для системи безпеки в автомобілі.
Система одержала назву Directional Audio Alerts. За допомогою набору датчиків електроніка розпізнає пішоходів, велосипедистів та машини, а потім через динаміки в салоні відтворює відповідні звукові сигнали. Характерні та добре відомі шуми допоможуть водієві швидше розуміти характер небезпеки.
У компанії вважають, що нова технологія дозволить покращити роботу систем моніторингу "сліпих" зон. Directional Audio Alerts не просто повідомляє про потенційну небезпеку, а розпізнає тип об'єкта та напрямок його руху. Коли машина, пішохід або велосипедист наближаються до автомобіля, з найближчого динаміка лунає відповідний звук: дзвінок велосипеда, кроки або шум двигуна.
Тести у змодельованій ситуації показали, що водії, попереджені системою, правильно визначили характер та джерело небезпеки у 74% випадків. Навіть просто відтворення звуку з відповідного динаміка дозволяло водієві правильно визначити місцеперебування об'єкта у 70% випадків.
Інженери Ford також створили реальний сценарій на випробувальному треку з автомобілем, що виїжджає заднім ходом з паркувального місця, пішоходом, що наближається, і звуком кроків. Учасники тесту відреагували на звуки, особливо, коли вони відтворювалися через спеціальний динамік.
У майбутньому ці результати можуть бути покращені шляхом використання тривимірного просторового звуку, аналогічного тому, що використовується у кінотеатрах та іграх, щоб водії могли краще ідентифікувати джерело небезпеки.