У "ЛДНР" звернулися до Путіна за визнанням

"Глава ДНР" Денис Пушилін звернувся до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати незалежність "ДНР", повідомляє Страна UA.

Про це він заявив у прямому ефірі каналу "Росія 24".

"Також просимо заключити договір про дружбу та співпрацю між Росією та "ДНР", передбачивши співпрацю у сфері оборони", - сказав Пушилін.

Одразу після цього глава ЛНР Леонід Пасічник також звернувся до Путіна з проханням визнати незалежність республіки.

"Визнання Росією "ЛНР" дозволить уникнути масової загибелі жителів "республіки", 300 тисяч із яких - громадяни Росії", - заявив Пасченик.

І Пушилін, і Пасічник попросили розглянути можливість укладання договору співробітництво з РФ, включаючи оборону.