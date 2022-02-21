Росія формує бойові групи біля кордонів України
Характер руху техніки РФ біля кордонів України різко змінився і, ймовірно, виходить на «вихідні позиції для можливого наступу», стверджує російська дослідницька група CIT, яка аналізує дані про війська з відкритих джерел, повідомляє Новое время.
"Якщо раніше гусеничну техніку (танки, БМП, САУ) везли майже виключно на залізничних платформах і танкових транспортерах, то тепер вони майже скрізь зазвичай рухаються своїм ходом", - повідомляє CIT.
Дослідники відзначають, що найчастіше цей рух відбувається за лічені кілометри від кордону. Вони додають — танки та інша техніка рухаються разом із важкими вогнеметними системами ТГС, хоча останні й належать до іншого типу військ (РХБЗ).
"Найбільше це схоже на формування бойових порядків батальйонних тактичних груп. Ми вважаємо, що перекидання сил з інших регіонів добігло кінця, і очевидно йде на вихідні позиції для можливого наступу", — стверджують дослідники.
Також CIT пише, що деякі російські солдати біля кордону перебувають у тяжких умовах. За їхніми даними, вони сплять у набитих напхом приміщеннях і не отримують централізованого харчування.
"Довго тримати війська в таких умовах неможливо, тому найближчими днями очікується або наступ, або часткове відведення військ", — наголошують у CIT.
Також стверджується, що на території центральної міської лікарні міста Шебекіне, всього за 5 кілометрів від кордону, розгорнуть польовий шпиталь. СIT наголошує, що його можна використовувати у разі наступальних дій у Харківській області України.
"Досі ми бачили розгортання шпиталів лише у польових таборах і лише на північному заході Криму чи Білорусі", — додали вони.