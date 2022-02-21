Ціна газу в Європі зросла

Ціна газу в Європі під час торгів у понеділок переходила до різкого зростання майже на 5% на тлі повідомлень про запобігання порушенню держкордону РФ диверсійно-розвідувальною групою з території України, свідчать дані лондонської біржі ICE, повідомляє ТАСС.

Ціна березневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах зростала до $897,4 за 1 тис. куб. м, або €76,53 за МВт·год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара, ціни на ICE представлені в євро за МВт·год).

На даний момент вартість газу сповільнила зростання до $879,4. Загальне зростання ціни на газ з початку дня становить близько 1,7%.